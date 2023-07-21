Армия 21 июля 2023, 11:48 Польша решила перебросить войска к восточным границам из-за учений в Белоруссии Минобороны Польши перебросит боевые подразделения к границам с Белоруссией РИА «Новости»

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Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак решил перебросить войска с запада к восточным границам страны из-за учений в Белоруссии и релокации ЧВК «Вагнер». Об этом в беседе с РАР сообщил секретарь комитета по безопасности правительства Збигнев Гофман.

«Комитет проанализировал возможные угрозы, такие как дислокация частей группы „Вагнера“. Поэтому министр национальной обороны, председатель комитета правительства по безопасности Мариуш Блащак принял решение о переброске наших воинских формирований с запада на восток Польши», — объяснил Гофман.

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По словам чиновника, совместные учения белорусской армии и ЧВК «Вагнер» стали провокацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал агрессивной переброску польских войск к восточным границам. Такое враждебное поведение по отношению к России и ее союзникам требует повышенного внимания, заявил представитель Кремля.

Министерство обороны Белоруссии объявило о совместных учениях армии республики и бойцов ЧВК «Вагнер» на полигоне Брестский.