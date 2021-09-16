Польша представила боевого робота с противотанковым комплексом Pirat

На выставке вооружения MESKO-2021 в Польше представили новую роботизированную платформу с легким противотанковым комплексом Pirat. Об этом сообщила «ПолитРоссия».

Платформа способна уничтожать даже бронированные цели, включая танки. Лазерная подсветка, которая встроена в платформу, автоматически фиксируется на цели и формирует на ней точку для попадания снаряда.

Разработка может вести бой не только в режиме «прямой атаки», но и в режиме «атака сверху». Вес системы вместе с пусковой установкой и противотанковой управляемой ракетой составляет около 200 килограммов.