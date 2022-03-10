«Полное превосходство в воздухе». Спецоперация на Украине стала триумфом российской армии

Россия в ходе спецоперации на Украине достигла «полного превосходства в воздухе», сообщил «360» военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров. По его словам, отдельные очаговые сопротивления со стороны украинских частей ПВО не представляют большой угрозы, так как потеряли связь с центральным пунктом и не получают оттуда указаний. В результате периодически даже «бьют по своим».

«Контроль над всеми аэродромами нам нужен, чтобы с них не взлетала украинская авиация — и истребительная, и бомбардировочная. Истребительная могла получить превосходство в воздухе, бомбардировочная — уничтожать нашу технику. Этого нет сейчас. Уничтожили почти все средства ПВО, чтобы они не сбивали наши воздушные суда», — пояснил Гундаров.

На вопрос о том, можно ли считать, что Россия полностью контролирует воздушное пространство на Украине, он ответил: «Естественно».

Владимир Гундаров напомнил слова официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о том, что 90% украинских военных аэродромов, где базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя.

«Вся система управления ПВО уже разрушена. Остались только очаговые сопротивления, отдельные части, которые сами уже не могут получить информацию из центрального пункта и как самостоятельные единицы не представляют для нас крупной угрозы. Не имея возможности получить целей и указаний, они бьют даже по своим» — отметил эксперт.

Гундаров вспомнил также, что в начале спецоперации украинские пропагандисты много писали о том, что якобы над Киевом сбит российский военный самолет. На самом деле это был украинский самолет, и пилотировал его лучший летчик страны. Он «не ожидал, что по нему будут стрелять свои, а ПВО не знали, что в этом районе работают украинские самолеты — связи с центральным автоматным пунктом уже не было», пояснил эксперт.

Он назвал «триумфом и оглушительной победой» высадку российских военнослужащих на аэродроме Гостомель под Киевом.

«Аэродром защищали три элитные бригады, в том числе бригада спецназа национальной гвардии и четвертая оперативная бригада национальной гвардии Украины. А у нас там высадилась вначале всего одна батальонно-тактическая группа. Это примерно 700 человек. Всего высадилось, как Конашенков говорил, 200 вертолетов. Их обстреляли из зенитно-ракетных комплексов типа „стингеров“ — все остальные противовоздушные средства Украины уже были подавлены и уничтожены. Один вертолет получил повреждения и совершил вынужденную посадку, но все уцелели», — отметил Гундаров.