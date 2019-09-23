Полковник запаса объяснил, зачем РФ финансировать армию Абхазии

Россия оплатит перевооружение Абхазии Подробнее

«В формате геополитических отношения такого рода взаимодействие приемлемо и выгодно для России. Абхазия — приграничное с нами государство. Надо понимать, что дальше находится не совсем дружественная Грузия, которая готова предоставить территорию для войск НАТО и сама стремится войти в этот блок», — объяснил военный эксперт.

По словам Кошкина, также Абхазия обеспечивает безопасность сочинского направления. Он считает, что сотрудничество со страной в военно-технической сфере может в дальнейшем дать России взаимовыгодные контракты. К примеру, если Москва возьмет широкий кредит, то «это все должно в определенной степени окупиться для России».