Полковник запаса объяснил, зачем РФ финансировать армию Абхазии
Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение, согласно которому РФ оплатит модернизацию вооруженных сил Абхазии. Военный эксперт Андрей Кошкин объяснил, как финансирование поможет России в противостоянии странам НАТО. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
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«В формате геополитических отношения такого рода взаимодействие приемлемо и выгодно для России. Абхазия — приграничное с нами государство. Надо понимать, что дальше находится не совсем дружественная Грузия, которая готова предоставить территорию для войск НАТО и сама стремится войти в этот блок», — объяснил военный эксперт.
По словам Кошкина, также Абхазия обеспечивает безопасность сочинского направления. Он считает, что сотрудничество со страной в военно-технической сфере может в дальнейшем дать России взаимовыгодные контракты. К примеру, если Москва возьмет широкий кредит, то «это все должно в определенной степени окупиться для России».