  • Полковник запаса объяснил, зачем РФ финансировать армию Абхазии

    23 сентября 2019, 18:17

    Анастасия Карпеева

    Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение, согласно которому РФ оплатит модернизацию вооруженных сил Абхазии. Военный эксперт Андрей Кошкин объяснил, как финансирование поможет России в противостоянии странам НАТО. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    Россия оплатит перевооружение Абхазии

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    «В формате геополитических отношения такого рода взаимодействие приемлемо и выгодно для России. Абхазия — приграничное с нами государство. Надо понимать, что дальше находится не совсем дружественная Грузия, которая готова предоставить территорию для войск НАТО и сама стремится войти в этот блок», — объяснил военный эксперт.

    По словам Кошкина, также Абхазия обеспечивает безопасность сочинского направления. Он считает, что сотрудничество со страной в военно-технической сфере может в дальнейшем дать России взаимовыгодные контракты. К примеру, если Москва возьмет широкий кредит, то «это все должно в определенной степени окупиться для России».