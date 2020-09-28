Полковник ВС сделал прогноз об участии жителей РФ в карабахской войне

Полковник ВС в запасе Андрей Кошкин сделал прогноз о том, как жители России будут участвовать в карабахской войне. По его словам, поток живущих в нашей стране армян и азербайджанцев, которые уезжают в зону конфликта в Нагорном Карабахе, скоро иссякнет.

Кошкин считает, что ему на смену придет материальная поддержка со стороны представителей этих диаспор, сообщил сайт URA.ru.

«То, что армяне и азербайджанцы уезжают — это их право. Хотя чем больше людей будет браться за оружие, тем пожар этого конфликта будет больше раздуваться», — предположил военный эксперт.

Он отметил, что в результате в зону военного конфликта уедет небольшое число граждан противоборствующих стран. Другие их представители будут поддерживать воюющих из России. Полковник заметил, что РФ не является «поставщиком» добровольцев для военного конфликта в Карабахе. Те, кто хотят продолжить боевые действия, приезжают из всех стран.