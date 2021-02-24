Полковник ВС РФ пристыдил Пашиняна за критику «Искандера»

Начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007–2009 годах Сергей Хатылев пристыдил не служившего в армии премьер-министра Армении Никола Пашиняна за критику в адрес российского ракетного комплекса «Искандер», написал сайт «Политика сегодня».

Пашинян ранее заявил, что «Искандер» во время боев в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) не оправдал ожиданий военнослужащих. По его словам, ракеты якобы не взрываются и часто дают осечки.

Как отметил Хатылев, факт того, что эти комплексы стоят на страже границ Калининградской области, указывает на их надежность и эффективность. Он подчеркнул, что потенциальным противникам сегодня нечего противопоставить «Искандеру».

«Против этих комплексов выступает весь Североатлантический альянс, опасаясь за свою безопасность в случае столкновения с Россией. А у Пашиняна они „не взрываются“, получается?», — поинтересовался Хатылев.

Специалист назвал высказывание премьера Армении несостоятельным. Он заметил, что Пашинян не является военным специалистом. Хатылев также назвал его «политиком непонятно какого происхождения». Известно, что в молодости Пашиняну удалось избежать воинской службы, так как два его старших брата уже служили в армии. Согласно законам Армении, в таком случае младший из братьев может не проходить службу.