Армия 26 января 2024, 00:58 Полковник Туманов спас заблокированных в горящей машине операторов БПЛА Минобороны: полковник Туманов спас из горящей машины раненых операторов БПЛА РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полковник ВС РФ Сергей Туманов, возвращаясь со спецзадания, спас из горящего автомобиля раненых операторов БПЛА. О героическом поступке военного рассказали в Минобороны России.

Туманов возвращался в часть, когда увидел, что группа операторов БПЛА попала под массированный минометный обстрел.

Реклама

«Несмотря на продолжающийся минометный обстрел, рискуя жизнью, Сергей… извлек из горящего автомобиля раненых, которые были заблокированы в кабине машины», — сообщили в ведомстве.

Полковник перенес раненых в безопасное место, оказал первую помощь. Потом он вернулся к машине и эвакуировал оборудование группы, отметили в министерстве.

Ранее Минобороны рассказало о подвиге танкового батальона, не допустившего прорыва ВСУ. Российские танкисты уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ и 16 единиц бронетехники противника.