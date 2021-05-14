Полковник ПВО назвал Швецию «несамодостаточной» страной в военной сфере

Бывший начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник Сергей Хатылев назвал Швецию «несамодостаточной» страной в военной сфере, написало РИА ФАН.

Накануне командующие Вооруженными силами Швеции заявили, что армия государства может создать военные проблемы даже такому крупному противнику, как Россия. Как считает Хатылев, эта страна не способна действовать самостоятельно.

«Швеция не является самодостаточным государством в военном плане, у нее нет того, что присуще нынешней современной армии. У них нет своего вооружения, снабжения, обеспечения локационной информации, своих спутников», — заметил специалист.

Он подчеркнул, что это государство ничего не сможет без авиации, транспорта и вооружения НАТО. Как считает Хатылев, страна способна пойти на провокации в морских прибрежных зонах. По его мнению, к этому Швецию склоняют США в целях поддержки американской политики против России.

Эксперт заключил, что, если Швеция втянется в военный конфликт, то разрушит свою экономику.