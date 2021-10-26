Полковник Литовкин раскритиковал предположение США о главном оружии российского флота
Полковник Литовкин заявил, что США ошиблись в попытке определить главное оружие российского флота
Американские журналисты предположили, что российский военно-морской флот делает ставку на беспилотные подводные и летательные аппараты. Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Nation News объяснил, почему это мнение является ошибочным.
Эксперт отметил, что главным оружием российского флота станут надводные и подводные корабли.
«В первую очередь, подводные обитаемые корабли, то есть носители стратегических ракет, и многоцелевые атомные подводные лодки, типа „Ясень“ и их модификации, в том числе и „Борей“», — заявил Литовкин.
Эксперт подчеркнул, что российским военным необходимо обзавестись специальными базами для надводных беспилотников.