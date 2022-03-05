Полковник Бернгард получил звание Героя России за выполнение боевых задач на Украине

Командир бригады морской пехоты, полковник Алексей Бернгард получил звание Героя России за выполнение боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, отметив, что указ о награждении уже подписал президент РФ Владимир Путин.

«Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», — написал Кожемяко в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что Бернгард ранее несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке.

«Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира. Наши морпехи всегда отличались смелостью и умением. Гордимся!» — подчеркнул Кожемяко.

Ранее звание Героя России посмертно Путин присвоил Нурмагомеду Гаджимагомедову, который погиб в ходе спецоперации.