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    20 января 2022, 15:06

    США анонсировали крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом

    Представительство США: НАТО проведет крупнейшие военные учения за полярным кругом

    Максим Зинкин

    Военный альянс НАТО проведет крупнейшие учения в марте за Северным полярным кругом. Об этом в своем Twitter сообщило представительство США при альянсе.

    Операция получит название «Холодный свет», в ней примут участие 35 тысяч военных из 28 стран. Американский авианосец USS Harry S Truman также примет участие в учениях.

    Ранее заместитель руководителя Министерства обороны Александр Фомин сообщил, что альянс намеренно осваивает территорию Арктики, наращивая боевую деятельность в регионе.

    Военный заявил, что НАТО отказался поддерживать российскую инициативу военной сдержанности, которая предполагает снижение числа активных учений.

    В начале лета войска Североатлантического блока провели авиационные маневры Arctic Challenge. По мнению посольства России в США, это было намеренной провокацией.

    Проекты соглашения с НАТО по гарантиям безопасности для России опубликовали в конце 2021 года. Дипломаты потребовали от оппонентов юридических гарантий отказа от расширения НАТО на восток, от вовлечения в альянс Украины и от размещения вооружения в постсоветских странах.