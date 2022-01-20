США анонсировали крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом

Военный альянс НАТО проведет крупнейшие учения в марте за Северным полярным кругом. Об этом в своем Twitter сообщило представительство США при альянсе.

Операция получит название «Холодный свет», в ней примут участие 35 тысяч военных из 28 стран. Американский авианосец USS Harry S Truman также примет участие в учениях.

Ранее заместитель руководителя Министерства обороны Александр Фомин сообщил, что альянс намеренно осваивает территорию Арктики, наращивая боевую деятельность в регионе.

Военный заявил, что НАТО отказался поддерживать российскую инициативу военной сдержанности, которая предполагает снижение числа активных учений.

В начале лета войска Североатлантического блока провели авиационные маневры Arctic Challenge. По мнению посольства России в США, это было намеренной провокацией.

Проекты соглашения с НАТО по гарантиям безопасности для России опубликовали в конце 2021 года. Дипломаты потребовали от оппонентов юридических гарантий отказа от расширения НАТО на восток, от вовлечения в альянс Украины и от размещения вооружения в постсоветских странах.