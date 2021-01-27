Политолог спрогнозировал новое обострение конфликта в Донбассе

Как считает специалист, ситуация усугубится еще до начала лета этого года.

«Если на Донбассе будет новое обострение, перед Россией может встать проблема, как быть — вмешаться или остаться безучастной», — пояснил Сивков.

В настоящий момент Донбасс обстреливают с помощью беспилотников. К подобным методам прибегают и террористы в Сирии. Специалист уверен, что надеяться на появление в скором времени автономных боевых систем, управляемых искусственным интеллектом, не нужно. Сперва необходимо разработать алгоритм и решить, как вести себя боевой машине в нетривиальной обстановке.