Политолог спрогнозировал новое обострение конфликта в Донбассе
Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков спрогнозировал новое обострение конфликта в Донбассе. По его словам, в этом заинтересованы новый президент США Джозеф Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет РИА ФАН.
Как считает специалист, ситуация усугубится еще до начала лета этого года.
«Если на Донбассе будет новое обострение, перед Россией может встать проблема, как быть — вмешаться или остаться безучастной», — пояснил Сивков.
В настоящий момент Донбасс обстреливают с помощью беспилотников. К подобным методам прибегают и террористы в Сирии. Специалист уверен, что надеяться на появление в скором времени автономных боевых систем, управляемых искусственным интеллектом, не нужно. Сперва необходимо разработать алгоритм и решить, как вести себя боевой машине в нетривиальной обстановке.