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    27 января 2021, 11:13

    Политолог спрогнозировал новое обострение конфликта в Донбассе

    Полина Петрова

    Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков спрогнозировал новое обострение конфликта в Донбассе. По его словам, в этом заинтересованы новый президент США Джозеф Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет РИА ФАН.
    Политолог спрогнозировал новое обострение конфликта в Донбассе

    Как считает специалист, ситуация усугубится еще до начала лета этого года.

    «Если на Донбассе будет новое обострение, перед Россией может встать проблема, как быть — вмешаться или остаться безучастной», — пояснил Сивков.

    В настоящий момент Донбасс обстреливают с помощью беспилотников. К подобным методам прибегают и террористы в Сирии. Специалист уверен, что надеяться на появление в скором времени автономных боевых систем, управляемых искусственным интеллектом, не нужно. Сперва необходимо разработать алгоритм и решить, как вести себя боевой машине в нетривиальной обстановке.