Политолог рассказал, в каких еще странах могут произойти госперевороты

Отмечается, что в столице Киргизии число пострадавших при столкновениях с милицией увеличилось до 590 человек, один из них погиб. Ситуация в стране обострилась после протестов, которые организовали сторонники партий, не прошедших в парламент после недавних выборов.

Манойло заявил, что Киргизия может стать местом следующего «майдана». По его мнению, там будут использованы те же технологии, которые в настоящий момент наблюдаются в Белоруссии. При этом есть риск подобного развития событий в других странах.

«Я думаю, что одновременное поджигание ситуации по периметру границ России может привести и к обострению конфликтов в Южной Осетии, Абхазии по грузинскому направлению», — отметил специалист.

Политолог добавил, что Нагорный Карабах при доминирующем участии Турции является лишь одной из точек внешней нестабильности у российских границ. Манойло считает, что то же самое может случиться и в Донбассе.