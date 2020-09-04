Политолог предложил построить в России «информационные авианосцы»

«Вы посмотрите, какие имиджевые потери мы несем! Учитывая, что наши информационные средства очень ограничены», — отметил политолог.

По его словам, Россия не может винтовками Мосина защищаться от «тигров». В стране необходимо создавать собственное информационное оружие — информационные авианосцы. Они обойдутся РФ в сотни раз дешевле, при этом эффект от работы возрастет.

Сейчас российские СМИ, работающие на зарубежную аудиторию, не в состоянии донести свою точку зрения. А мейнстримы в лице CNN, FOX и других «делают это успешно». Поэтому Ордуханян призвал Россию проснуться.