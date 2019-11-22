Политолог посчитал логичным полное перевооружение сухопутных войск на «Искандеры»

Сухопутные войска полностью перевооружат «Искандерами» Подробнее

По мнению Коновалова, перевооружение на «Искандеры» абсолютно логично. Оно входит в общую картину реформы отечественных Вооруженных сил. Специалист заметил, что тактико-технические характеристики этих комплексов хорошо известны западным партнерам. По словам эксперта, «Искандеры» вызывают у Запада «зубовный скрежет», так как в своем сегменте лучших систем в мире нет.

«Так что это очень серьезный фактор в укреплении обороноспособности страны в целом», — цитирует политолога РИА ФАН.