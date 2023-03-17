Армия 17 марта 2023, 12:13 Политолог Гусев прокомментировал возможную продажу Польше ракет Hellfire

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Власти США разрешили возможную продажу Польше 800 ракет Hellfire класса «воздух-земля». О том, какая дополнительная угроза в связи с этим может возникнуть из-за этого, рассказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, такие действия несут определенную опасность, ведь с территории Польши ракетное оружие может попасть на Украину.

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Гусев также отметил, что благодаря поставкам американского оружия укрепится боевой потенциал польской армии.

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