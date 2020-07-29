Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

Основным местом для испытаний ядерного оружия в СССР служил Семипалатинский полигон в Казахстане. В 2000 году казахские и американские специалисты уничтожили там последнюю штольню для ядерных взрывов. Полигон можно было сравнить с американским полигоном в штате Невада, добавил специалист.

Для современной России таким стал полигон на Новой Земле, где проводились испытания водородной бомбы. Сегодня здесь не испытывают ядерное оружие, но полигон на архипелаге поддерживается в постоянной готовности, и ядерные испытания могут быть возобновлены в любое время. Владимир Евсеев эксперт в области стратегических вооружений

По словам Евсеева, испытания на Новой Земле возобновятся, если США «начнут наращивать свой ядерный потенциал» и вновь станут использовать полигон в Неваде. Или «возникнет острая техническая потребность проведения подтверждения работоспособности новых российских ядерных боезарядов».