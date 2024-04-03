Армия 03 апреля 2024, 16:23 Полет Ту-95мс над Баренцевым и Норвежским морями сняли на видео МО: российские ракетоносцы Ту-95мс пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

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Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации России выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Продолжительность полета составила более пяти часов. Ракетоносцев сопровождали истребители Су-35с.

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«На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств», — передали в ведомстве.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что полет российские самолеты выполняли в строгом соответствии с международными правилами.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей», — добавил он.

Ранее российские истребители Ту-22М3 и МиГ-31 пролетели над Балтийским и Каспийскими морями. Экипажи самолетов отработали дозаправку топливом в воздухе. Воздушные суда также сопровождали Су-30см и Су-35с ВКС России.