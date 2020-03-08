Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном засняли из кабины пилота

Военные летчики провели учения на дальних противолодочных самолетах Ту-142. Они пролетели над Северным Ледовитым океаном. Отработку маневров засняли на видео.

Видео опубликовал телеканал «Звезда». Кадры сняты из кабины пилотов. Рядом с Ту-142 летели второй такой же самолет и истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.

Два военных экипажа отрабатывали навыки дозаправки в воздухе от танкера Ил-78 и сами заправляли истребители. Еще они оттачивали решение задач в дальней морской зоне. Всего пилоты провели в небе более тринадцати часов.

Весь маршрут полета самолетов составил порядка 10 тысяч километров. Ту-142 пролетели над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, а также двигались над Атлантическим океаном. В какой-то момент самолеты сопровождали истребители ВВС Великобритании Typhoon, пишет «Газета.ru».

В начале марта дозаправку в небе над Черным морем отрабатывали самолет Ту-142, бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-30СМ.