Полет российских Ту-142МЗ неподалеку от Аляски оказался плановым

Дальние противолодочные самолеты Ту-142М3 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями. Их полет длился 11 часов.

«26 января 2021 года пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полет над акваториями Берингова и Чукотского морей. Время нахождения самолетов в воздухе превысило 11 часов. За это время они преодолели более восемь тысяч километров», — сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Экипажи отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Самолеты в ближней зоне сопровождали высотные истребители Миг-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

Как отметили в ведомстве, пилоты соблюдали Международные правила использования воздушного пространства.

Ранее ВВС США заявили, что российские Ту-142 были замечены неподалеку от Аляски, суверенное воздушное пространство стран Северной Америки не нарушалось.