16 декабря 2023, 18:39
Полет российских бомбардировщиков над Балтийским морем попал на видео
МО РФ: бомбардировщики Ту-22м3 провели пятичасовой полет над водами Балтики
Два российских бомбардировщика Ту-22м3 выполнили пятичасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см Воздушно-космических сил», — передали в ведомстве.
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Иногда российских летчиков сопровождали иностранные истребители. Российские самолеты осуществляли полет строго по международным правилам использования воздушного пространства, нарушений не было.
В конце октября российские военные засекли над Балтийским морем два стратегических бомбардировщика США. Истребитель Су-27 не дал им пересечь границу России. До этого Су-27 отогнал американский дрон-разведчик от российской границы над Черным морем.
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