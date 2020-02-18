Полет «Белых лебедей»: испытания ракетоносцев Ту-160 в тяжелых условиях показали на видео

Сложные метеоусловия не помешали летным учениям стратегических ракетоносцев Ту-160. Испытания самолетов прошли в Саратовской области. Министерство обороны опубликовало видео с учений.

На кадрах можно увидеть, как истребители поднимаются в небо. При этом взлет сняли с двух ракурсов: изнутри кабины и на взлетной полосе. Также в ролике можно увидеть, как ракетоносцы летят на разных высотах.

В пресс-службе Минобороны рассказали, что в учениях приняли участие более десяти экипажей. Они пролетели на малых и средних высотах с преодолением системы противовоздушной обороны вероятного противника.

Также экипажи провели условный пуск ракет по наземным целям.

Учения прошли при низкой облачности, осадках и порывах ветра. Всего в небе самолеты провели около восьми часов. После приземления инженеры-техники показали умения по обслуживанию военной техники и подготовке самолетов к повторному вылету.