«Показать Западу средний палец»: в США оценили будущие российские вертолетоносцы

По данным журнала, благодаря строительству собственных вертолетоносцев Россия приобретает элемент национальной гордости и выражает желание «показать Западу средний палец». Помимо этого амбициозный проект «указывает на более мускулистую русскую внешнюю политику».

В 1960-х годах СССР имел два вертолетоносца, предназначенные для охоты на подводные лодки противника. Это были «Москва» и «Ленинград», каждый из которых нес на борту по 18 воздушных судов. Теперь же в Керчи будут заложены два корабля, способные перевозить более 10 вертолетов разных типов. Их оснастят камерами для десантных катеров.

Характеристики российских вертолетоносцев схожи с «Мистралям», которые Франция отказалась передавать Москве из-за антироссийских санкций. В этом эксперт из США усмотрел иронию.

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ВМС США владеют восемью десантными кораблями класса Wasp. Каждый из них перевозит около двух тысяч морпехов, 12 десантных кораблей, 30 танков, восемь гаубиц, около сотни «Хаммеров», а также до 20-30 самолетов и вертолетов.

«Новые российские корабли десанта предполагают использование экспедиционных сил на воде и на земле в американском стиле», — отметил Пек.

По его мнению, Россия сможет получить превосходство в горячих точках, как, например, в Сирии. Поэтому выражение «отправить морпехов» вскоре станет для русских таким же расхожим, как для американцев.