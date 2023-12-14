Армия 14 декабря 2023, 18:03 Появилось видео совместного патрулирования самолетов армий России и Китая Минобороны показало видео совместного патрулирования самолетов РФ и КНР

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ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование акваторий Японского и Восточно-Китайского морей. Видео мероприятия опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

На кадрах запечатлели взлет Ту-95МС с аэродрома, перемещение воздушного судна в небе и работу пилотов. Также на видео сняли вид из окна самолета и посадку.

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Авиационную группу сопроводили российские и китайские истребители Су-30/"Цзянь-11Б» и Су-35С. На отдельных этапах маршрута авиапатруль сопровождали зарубежные самолеты. После окончания патрулирования все воздушные суда вернулись на аэродромы.

Россия и Китай провели мероприятие в рамках реализации плана по военному сотрудничеству на 2023 год. В Минобороны РФ отметили, что патрулирование не было направлено против третьих государств.

Президент Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая стали гарантом сохранения стабильности во всем мире. Дружба двух государств не направлена против третьих стран, отметил российский лидер.