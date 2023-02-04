Армия 04 февраля 2023, 13:19 Появилось видео с вернувшимися из украинского плена российскими военными Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена военнослужащими

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Министерство обороны России в результате сложного переговорного процесса с Украиной вернуло на родину 63 российских военнослужащих. Кадры прибытия военных в Белгородскую область опубликовали в Telegram-канале военного ведомства.

После возвращения военных с ними работают специалисты, оказывая необходимую медицинскую и психологическую помощь. Им дали возможность связаться с семьями.

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«Хочу передать привет сыну и жене, созванивался с ней, ждет меня. И большое спасибо всем», — сказан один из освобожденных военнослужащих.

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В Россию из украинского плена вернулись 63 человека. В Минобороны отмечали, что среди них были лица «чувствительной категории». Обменять их получилось благодаря посредничеству властей ОАЭ.

Ранее уполномоченный по правам человек Татьяна Москалькова отмечала, что украинская сторона намеренно тормозит процедуру обмена пленными, пытаясь вызволить только медийных персон.