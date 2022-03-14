Появилось видео с разоружением кораблей ВМС Украины

Российские военнослужащие разоружают корабли украинских ВМС и Береговой охраны в порту Бердянска. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Среди них и патрульный корабль «Корец», который в 2018 году провоцировал российских пограничников в Керченском проливе. То, что нельзя демонтировать, российские военные выводят из строя, чтобы это оружие больше никогда не стреляло.

Военные снимают стволы, а также выводят из строя заряжающие механизмы. Вооружение восстановлению не подлежит. ВС РФ не трогают личные вещи и предметы интерьера, а только выносят оружие и боеприпасы.

В порту Бердянска остались брошены еще два корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Вышгород» и «Аккерман». Их также ждет процедура разоружения, после чего все три корабля отбуксируют в другое место.

По информации газеты «Известия», на корабле «Корец» обнаружили большое количество стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, сигнальных мин и крупнокалиберные пулеметы. Все это изъяли. По словам собеседника издания, этого оружия хватило бы на «долгие годы обороны Бердянска».

На корабле также нашли личные вещи, телефоны и даже сим-карты, которые украинские военные не смогли с собой забрать, когда его покидали.