Армия 15 августа 2023, 16:13 Появилось видео досмотра сухогруза, следовавшего в порт Измаил Минобороны показало, как досматривали следовавший в порт Измаила сухогруз

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Досмотровая группа провела 13 августа проверку на сухогрузе «Сукра Окан», который под флагом Палау следовал в украинский порт Измаил. Минобороны опубликовало кадры с места событий.

Представители ведомства отметили, что инспекторы работали профессионально и действовали согласно международным правилам.

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«После завершения работы досмотровой группы на борту „Сукра Окана“ составлен проверочный протокол, судно продолжило движение в порт Измаил», — подчеркнули в министерстве.

На видео можно рассмотреть облет вертолетом Ка-29 ВС России сухогруза, который не выполнил требование остановиться. Также на кадрах запечатлели высадку российских военных на корабль. Они проверили там документы, провели досмотр.

Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» вынужден был 13 августа открыть предупредительный огонь для досмотра двигавшегося в Черном море сухогруза «Сукра Окан». Судно после переговоров остановилось.