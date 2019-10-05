Появилось видео боевых стрельб вертолетов Ка-52

На кадрах видно, как военные заряжают снаряды в два вертолета. Затем борты поднимаются в воздух и начинается стрельба.

«Охотник» впервые пролетел с истребителем Су-57. Видео Подробнее

В летно-тактических учениях экипаж использовал неуправляемые реактивные снаряды, которые запускались из пушек. Военные выискивали и уничтожали наземных цели противника. Все действия экипаж выполнял в условиях дефицита времени.

Всего вертолеты Ка-52 поднялись в воздух 10 раз и уничтожили порядка 30 различных целей на земле.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой разведывательно-ударный вертолет, который за огневую мощь окрестили «летающим танком».