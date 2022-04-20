Появились новые данные о потерях Нацгвардии Украины во время спецоперации
Минобороны РФ опубликовало новые списки потерь Нацгвардии Украины во время спецоперации
Министерство обороны РФ поделилось новыми данными о потерях Национальной гвардии Украины, полученными из украинских документов. На этот раз обнародованы потери среди военнослужащих четвертой бригады оперативного назначения НГУ (в/ч 3018) по состоянию на 29 марта.
Оборонное ведомство представило сведения о раненых и погибших военнослужащих. В первом документе содержатся данные о 20 погибших, в том числе одном случае самоубийства. Описаны обстоятельства гибели и места захоронения военнослужащих.
Второй и третий документы перечисляют раненых, травмированных и контуженных. В первой части — сведения о 40 утративших боеспособность солдатах, во второй — еще о 31.
«Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», — отметили в оборонном ведомстве.
Списки потерь Нацгвардии Украины во время спецоперации публиковались и накануне. В документах сообщалось о 15 погибших, 55 раненых и контуженных и 57 дезертирах.