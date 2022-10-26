Появились кадры запуска ракет стратегических сил сдерживания России | 360°

Армия 26 октября 2022, 15:07 Появились кадры запуска ракет стратегических сил сдерживания России Учебные пуски баллистических ракет «Ярс» и «Синева» по полигону Кура сняли на видео

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Российские военные в среду, 26 октября, провели тренировочные пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», баллистической ракеты «Синева» и крылатых ракет воздушного базирования. Момент пусков сняли на видео. Ролики появились в Telegram-канале РИА «Новости».

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Ракету «Ярс» запустили с государственного испытательного космодрома Плесецк.

На опубликованных кадрах видно, как операторы ракетного комплекса проводят подготовку, а после запускают ракету в воздух. «Ярс» вылетает из специального вертикального ангара.

Пуск баллистической ракеты «Синева» осуществили с подводной лодки, которая базируется в Баренцевом море.

Экипаж субмарины провел необходимую подготовку. Ракету запускали с глубины.

Пуск крылатых ракет воздушного базирования провел пилот самолета Ту-95МС. После выполненного задания он вернулся на аэродром базирования.

Все ракеты поразили цели на камчатском полигоне Кура.

В пресс-службе Кремля сообщили, что все задачи тренировки выполнены в полном объеме. Ракеты достигли поставленных целей, подтвердив заданные характеристики. Кроме того, командование и оперативный состав показали высокий уровень подготовки в организации управления войсками.

Президент России Владимир Путин вел наблюдение за испытаниями из командного центра. Министр обороны Сергей Шойгу в ходе доклада главе государства заявил, что в целью плановой тренировки стала отработка задач по нанесению ядерного удара по наступательным силам в ответ на атаку противника.