Армия 06 июля 2023, 20:03 Появились кадры возвращения российских бойцов из плена Минобороны опубликовало видео возвращения из украинского плена российских военных

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Колонна автобусов в сопровождении машин военной полиции въехала на территорию Белгородской области. В салонах общественного транспорта разместили 45 освобожденных из украинского плена российских военнослужащих. Видео с места опубликовало в своем Telegram-канале Минобороны.

Бойцы наперебой передавали привет родным и близким, сообщая, что они живы и скоро приедут домой.

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«Мы вернулись. Мы дома», — заявил один из военных.

Свободный мобильный телефон ходил по рукам. Один из солдат позвонил матери и сообщил, что сначала вместе с товарищами их завезут в Белгород, где дадут новую одежду, а после он сможет отправиться домой.

На вопрос, как они себя ощущают после плена, внятно ответить военнослужащие не смогли: объяснили, что пока не полностью осознали происходящее из-за переполняющих эмоций.

На въезде в Белгородскую область всем бойцам вручили новую одежду и пакеты со всем необходимым. После освобожденные военные снова погрузились в автобусы и поехали дальше.

Министерство обороны России сообщило, что из украинского плена домой вернулись 45 военнослужащих. Все они получили необходимую психологическую и медицинскую помощь. В ближайшее время их доставят в медицинские учреждения ведомства для прохождения реабилитации и лечения.