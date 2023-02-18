Армия 18 февраля 2023, 19:32 Появились кадры спасения француза и его собаки российскими моряками в Атлантике Минобороны показало кадры спасения француза моряками Северного флота в Атлантике

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Российские моряки с танкера «Кама» спасли путешественника из Франции Лукаса Монтеу и его собаку в Атлантическом океане. Минобороны опубликовало видео спасения француза.

Танкер «Кама» прибыл в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики. На его борту в ЮАР доставили гражданина Франции Луку Монтея, которого несколько недель назад спасли с потерпевшей бедствие яхты.

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По данным ведомства, на яхту высадилась досмотровая группа, которая помогла путешественнику и его собаке.

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Монтей рассказал, что совершал переход между Кабо-Верде и Французской Гвианой, в какой-то момент у судна перестал работать автопилот. Поэтому ему пришлось продолжить движение самостоятельно, но делать ночью остановки.

«Длиться это могло долго: две-три недели и больше. На следующий день я обнаружил, что на дне лодки сломалось перо руля, и ситуация начала ухудшаться. <…> Я отправил сигнал бедствия по экстренному каналу связи. Потом запустил сигнальную ракету, и через две минуты я увидел, как „Кама“ меняет свой курс, чтобы меня спасти», — сказал он.

На борту танкера «Кама» французу оказали первую медицинскую помощь и во время перехода в ЮАР обеспечили всем необходимым. Лука поблагодарил российских моряков за спасение, отметив, что к нему относились очень дружелюбно и «приняли как посла».

«На самом деле, я чувствую себя как дома во всех смыслах. Даже на землю сходить не хочется. Спасибо. Спасибо большое», — подытожил путешественник.

Гражданин Франции попал в беду в конце января. Его яхта вышла из строя из-за шторма. Мужчина подал сигнал бедствия, после чего его спас экипаж танкера.