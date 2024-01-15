Армия 15 января 2024, 19:22 Появились кадры севшего после получения повреждений самолета Ил-22 ВКС России Военкор Котенок назвал подвигом решение пилота, посадившего Ил-22 после обстрела

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Пилот самолета Ил-22 Воздушно космических сил России совершил настоящий подвиг, посадив борт в Анапе с повреждениями после обстрела. Об этом в Telegram-канале написал военный корреспондент Юрий Котенок.

Репортер опубликовал фотографию с изображением поврежденной хвостовой части самолета. На опубликованных кадрах видно, что осколки просто изрешетили киль и рули управления.

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«Посадить самолет в таком состоянии — это однозначно подвиг», — написал Котенок.

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опровергли заявления украинской стороны, что самолеты Ил-22 и А-50 ВКС России сбили над Азовским морем зенитно-ракетным комплексом Patriot. Они подчеркнули, что это полная ложь.

«Киевские СМИ сами опубликовали переговоры самолета-ретранслятора Ил-22, который в итоге сел в Анапе. Ил получил повреждения в ходе некого воздушного инцидента, но сел», — отметили авторы. Они добавили, что данных об А-50 пока нет.

Самолет Ил-22, который успешно сел в Анапе после полученных повреждений, — это воздушный командный пункт. Борт А-50, о котором пока нет информации, — самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга переадресовал вопрос о якобы подбитых военных самолетах в Минобороны. В ведомстве информацию о военных бортах пока никак не комментировали.