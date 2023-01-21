Армия 21 января 2023, 13:08 Появились кадры летно-тактических учений совместной группировки войск России и Белоруссии Минобороны Белоруссии показало видео летно-тактических учений совместной группировки войск Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Входящие в совместную группировку войск летно-тактические подразделения вооруженных сил России и Белоруссии проводят учения для отработки будущих боевых задач. В субботу, 21 января, Минобороны республики опубликовало видео маневров военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5.

В ходе учения экипажи отработали задачу по эвакуации раненых бойцов. На опубликованных кадрах вертолет подлетел к площадке, а после военные на носилках унесли пострадавших сослуживцев.

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«Это достаточно сложный элемент. Создавались условия, приближенные к боевым: вертолет должен был найти себе площадку, такую, чтобы он сел и безопасно потом взлетел, группа высадилась. Условно подбитый экипаж эвакуировали», — рассказал руководитель полетов Александр Федоренко.

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Он добавил, что после эвакуации пострадавших солдат вертолет скрытно улетел.

Летно-тактические учения авиационных сил группировки войск Союзного государства начались 16 января и продолжатся до 1 февраля. В ходе маневров авиационные экипажи отработаю ведение воздушной разведки, совместное патрулирование и высадку тактического десанта.