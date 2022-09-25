Мобилизация — как узнать на работе про бронь | 360°

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Сайт «Объясняем.рф» рассказал, как узнать на работе про бронь от частичной мобилизации

«Объясняем.рф»: информацию о брони работников можно получить в военно-учетном столе

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Получить информацию о наличии брони от объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в России можно в военно-учетном столе или отделе кадров предприятия, в котором человек работает. Об этом сайт «Объясняем.рф» сообщил в Telegram-канале. Его запустило правительство специально для ответа на важные вопросы.

«Информацию о брони работников можно получить в военно-учетном столе предприятия», — сказано в сообщении.

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Бронь закрепляется не за конкретным человеком, а за должностью. Если человек захочет уволиться или его переведут с забронированной должности, то он потеряет право на отсрочку.

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Проведение частичной мобилизации в России объявили 21 сентября. В военкоматы вызовут прежде всего россиян, которые имеют опыт участия в боевых действиях, отслуживших и имеющих военно-учетную специальность. Отсрочку дадут работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, операторов связи и медиа, а также ИТ-специалистам.

Председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит вопрос о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

Россия

Частичная мобилизация в РФ

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