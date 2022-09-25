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Общество
26 сентября 2022, 07:58
Работу пункта временного размещения беженцев в Белгородской области показали на видео
Спецоперация
26 сентября 2022, 07:57
Дети пострадали при обстреле Горловки
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Спецоперация
26 сентября 2022, 07:44
Власти Херсонской области захотели стать частью России уже в ближайшее время
Технологии
26 сентября 2022, 07:40
Хакеры RaHDIt опубликовали досье на украинских разведчиков
Мир
26 сентября 2022, 07:34
Правоцентристская коалиция стала победителем на выборах в Италии
Спецоперация
26 сентября 2022, 07:31
МАГАТЭ убедилось в обстрелах Запорожской АЭС Украиной
Спецоперация
26 сентября 2022, 07:22
Украинские боевики атаковали Донецк
Происшествия
26 сентября 2022, 07:20
Склад отходов лесного производства загорелся в ХМАО — видео
Спецоперация
26 сентября 2022, 07:00
ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР