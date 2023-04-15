Армия 15 апреля 2023, 07:50 Поиск подводных целей в рамках внезапной проверки боеготовности ТОФ показали на видео Минобороны показало видео поиска целей в рамках внезапной проверки боеготовности ТОФ

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Министерство обороны России показало на видео поиск подводных целей в рамках внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота. Его провели противолодочные самолеты Ил-38.

«Противолодочные самолеты Ил-38 Тихоокеанского флота осуществили поиск подводных целей в рамках внезапной проверки боеготовности», — уточнили в ведомстве.

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Экипажи Ил-38 и Ил-38Н искали подводные цели, применяя радиолокационные станции и гидроакустические средства.

Кроме того, в заданном районе на маршрутах возможного развертывания субмарин условного противника российские бойцы устанавливали минные заграждения различных типов.

В пятницу, 14 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Тихоокеанский флот подняли по тревоге в рамках внезапной проверки. Корабли вышли из мест постоянной дислокации и приступили к развертыванию сил в Японском, Охотском и Беринговом морях.