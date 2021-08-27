Подводный беспилотник для поиска донных мин показали на «Армии-2021»

На международном форуме «Армии-2021» был представлен подводный беспилотник для обследования дна, способный уходить в автономное плавание на три месяца. Об этом сообщил ТАСС.

Беспилотник показало АО «Концерн „Морское подводное оружие — Гидроприбор“».

«АНГАПП используется в системах освещения обстановки, разведки и радиоэлектронной борьбы в подводной среде как носитель различной аппаратуры в соответствии с выполняемой задачей. Приборы могут быть использованы при океанографической разведке местности», — говорится в описании беспилотника.

Заместитель генерального конструктора концерна «Морское подводное оружие — Гидроприбор» Михаил Кеттуев рассказал, что планер действует благодаря перекачиванию находящейся в корпусе жидкости и изменению плавучести, это зависит от ее положения. В качестве нагрузки можно использовать камеру, магнитометры, гидролокаторы и прочие приборы.

С 23 по 28 августа в Московской области проходит VII Международный военно-технический форум «Армия-2021». Торжественную церемонию открытия посетил президент Российской Федерации Владимир Путин.