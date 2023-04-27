27 апреля 2023, 15:57
Подводную лодку «Можайск» спустили на воду в Петербурге
Дизель-электрическую подлодку «Можайск» для Тихоокеанского флота спустили на воду. Торжественная церемония с участием военного оркестра прошла в Санкт-Петербурге, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Корабль удалось построить меньше чем за два года, в его арсенале зенитно-ракетные комплексы с высокоточным оружием, которое поражает цель на расстоянии до полутора тысяч километров.
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Отмечается, что преимуществом дизель-электрических подлодок является их бесшумность, сейчас «Можайск» готовится к ходовым испытаниям в Балтийском море.
Подлодки
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