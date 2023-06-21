Армия 21 июня 2023, 07:39 Подлодку будущего «Арктур» сделают многоцелевой Глава ЦКБ «Рубин» Вильнит: атомную подлодку «Арктур» оснастят разными видами орудий РИА «Новости»

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Перспективная атомная подлодка «Арктур» сможет поражать цели крылатыми и баллистическими ракетами, совмещая стратегическую и многоцелевую функции. Гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит сказал об этом РИА «Новости».

По его словам, проект подлодки «Арктур» для Военно-морского флота России рассчитан на вторую половину века. Однако цели и задачи этого типа кораблей в целом останутся прежними — им так же поручат стратегическое сдерживание и высокоточные удары.

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«Поэтому в наш проект заложена возможность сопряжения с самым разным оружием — от оперативно-тактического до стратегического», — сказал он.

Игорь Вильнит сообщил, что водоизмещение «Арктура» сократят на 20% по сравнению с современными ракетоносцами. Его длина составит 134 метра, ширина 15,7 метра. Корабль сможет пускать как баллистические, так и крылатые ракеты. В экипаж войдут 100 моряков-подводников.

Он также заявил, что после 2037 года подводные крейсеры серии «Борей» заменят новые подлодки. Головной корабль серии, «Юрий Долгорукий», отметит 25-летие службы, и ему на смену придет другой. Какой именно, Игорь Вильнит не уточнил, но заявил, что «Арктур» не станет единственным возможным вариантом развития подлодок — в стране начали работать и над другими моделями.