Подводная лодка «Великий Новгород» выполнила стрельбу торпедами на учениях

Дизель-электрическая субмарина Черноморского флота (ЧФ) «Великий Новгород» на учениях выполнила стрельбы торпедами по кораблю условного противника. После тренировки все снаряды подняли из воды катером-торпедоловом.

«Подводники совершили переход в полигон боевой подготовки, провели подготовительные упражнения и погрузились на заданную глубину для проведения стрельб. Экипаж „Великого Новгорода“ успешно выполнил поставленные задачи и провел стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной морской цели», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе флота.

Во время учений субмарина вела стрельбу практическими торпедами. После тренировки их вытащили из воды с помощью катеров-торпедоловов.

В пресс-службе Черноморского флота добавили, что эффективность применения торпедного оружия экипажем была оценена на «хорошо».

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