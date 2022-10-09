Подводная лодка проекта «Магадан» прибыла во Владивосток | 360°

Армия 09 октября 2022, 13:28 Поделиться Telegram

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Viber Подводная лодка проекта «Магадан» прибыла во Владивосток Тихоокеанский флот получил подводную лодку «Магадан», способную нести ракеты «Калибр»

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Во Владивосток прибыла подводная лодка «Магадан», способная нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты «Калибр». Видео опубликовало Минобороны России.

«Магадан» прибыл с Балтийского флота по Северному морскому пути. Для Тихоокеанского флота он стал третьей дизель-электрической подводной лодкой, способной нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты «Калибр». Судно преодолело более девяти тысяч морских миль.

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«Экипаж подводной лодки за время похода показал хорошую морскую выучку, умение действовать в непростых ситуациях, хорошую специальную подготовку», — заявил командующий Приморской флотилией контр-адмирал Валерий Казаков. Он поздравил моряков с прибытием в гавань. Там их встретили родные и близкие.

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Ранее стало известно, что подводную лодку «Новороссийск» Черноморского флота отправили на плановый ремонт в Кронштадт. По предварительным данным, работы продлятся около трех-четырех месяцев. На службе ЧФ находятся шесть субмарин проекта 636.3. «Новороссийск» и «Краснодар» наносили удары по позициям ВСУ в ходе выполнения спецоперации.

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