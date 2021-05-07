Подвиг советских летчиков на авиабазе Эррол почтят в Шотландии

Память советских летчиков, выполнявших союзническое задание на авиабазе Эррол, почтят в Шотландии 8 мая. В этот день Европа отмечает День победы, написала «Парламентская газета».

Мемориальный камень советским летчикам в Эрроле доставили морем из России и установили в центре города в ноябре 2020 года. Поэтому памятник встречает свой первый День Победы в Шотландии. Работа скульптора Александра Кима формой и цветом напоминает пламя вечного огня.

По словам одного из инициаторов создания памятника в Шотландии отставного генерала Мелвилла Джеймсона, этот дар народа России с «подобающей гордостью» хранит память о мужественных русских летчиках. В 1943 году они состояли в рядах Королевских ВВС на авиабазе Эррол.

Первая церемония в честь Дня Победы пройдет у нового мемориала 8 мая. Венки из красных маков возложат Генеральный консул России в Эдинбурге Александр Яковлев и Провост области Перт и Кинросс Деннис Меллой.

Мемориал в Эрроле станет постоянным местом российско-британских торжеств.

Память советских летчиков отряда традиционно почтят также и на бывшем военном аэродроме рядом с городом, где в 2015 году к 70-летию Победы установили мемориальную доску. Маршрут российской консульской миссии завершится на озере Лох-Тей, где жители деревни Фернан почтят погибший экипаж Героя Советского Союза Александра Груздина.

В начале 1943 года в обстановке строжайшей секретности советских офицеров небольшими группами перебросили на авиабазу Эррол на востоке Шотландии. Там они вступили в состав особого 305-го отряда Королевских ВВС, созданного для тренировки экипажей и перегонки самолетов в Москву.