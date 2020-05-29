«Подумаешь, пара самолетов»: эксперт не удивился полетам бомбардировщиков США над Черным морем

Во время холодной войны такие случаи считались рядовым событием. В США действовала программа «Гигантское копье». В рамках нее бомбардировщики летали на северо-западном театре военных действий, отрабатывали учебное нанесение ударов стратегической авиации через Северный полюс. Над Черным море они появлялись реже, а вот в Баренцевом — часто. И их всегда сопровождали отечественные истребители.

Сейчас основная задача бомбардировщиков США — разведка радиочастот, уверен военный эксперт.

«Нашу радиолокационную картину и средства фиксируют, а экипажи осваивают театр», — заявил Бижев.

По его мнению, Вооруженные силы России набирают обороты, становятся более оснащенными. По этой причине США наращивают активность у границ РФ.

«Мы растем — они будут вести разведку, и этот процесс бесконечен. Ничего странного не произошло. Подумаешь, пару самолетов», — добавил Бижев.

Ранее ПВО России обнаружила стратегические бомбардировщики В-1В Lancer ВВС США над Черным и Балтийским морями. После этого в воздух поднялись дежурные отечественные истребители Су-27П и Су-30СМ и приблизились к американским самолетам. В итоге В-1В повернули в противоположную от границы России сторону.