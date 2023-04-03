Армия 03 апреля 2023, 13:55 Подразделения ВСУ не дождались обещанных Великобританией танков Challenger 2 Минобороны: украинский пленный сказал, что ВСУ не получили британские танки Challenger Cpl Ross Fernie RLC / wikipedia

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Украинская армия на передовой так и не получила обещанных к концу марта британских танков Challenger 2. Военнопленный из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины рассказал об этом Минобороны России.

На допросе мужчина объяснил, что попал в плен из-за сумятицы при переброске войск — он потерял свое отделение, решил в одиночку пойти к позициям и принял российских бойцов за бежавший третий батальон ВСУ. Военнослужащий пожаловался на «резко негативное» отношение украинского командования и нехватку техники. Артиллерия и танки выкосили лес, который удерживало его подразделение, еще в феврале, но бойцов попросили продержаться до конца марта — тогда, по словам офицеров, обещали поставить британские танки.

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«Где оно все? Когда у нас, вроде, три [бронетранспортера МТ-ЛБ] и две БМП, из которых две „мотолыги“ и одна БМП поломаны, [остальные] работают на доставку, эвакуацию», — сказал он.

Великобритания в начале года объявила о передаче Украине эскадрона из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных гаубиц AS90. Минобороны Украины в конце марта подтвердило получение машин и заявило, что в ближайшее время их отправят на поле боя.