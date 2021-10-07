Подразделения спецназа ВС РФ и Пакистана провели совместные учения

Подразделения российского и пакистанского спецназа провели совместные учения «Дружба-2021». В ходе мероприятия они захватили здания в условном населенном пункте на Кубани. Об этом сообщила «ПолитРоссия».

Военные отрабатывали стратегии борьбы с «террористами». Спецназовцы тренировались в коалиции с инженерно-штурмовыми подразделениями, которые обеспечивали блокирование и ликвидацию условных боевиков в укрытиях. Простоту передвижения военным обеспечивали передовой робототехнический комплекс «Уран-6», установка разминирования УР-77 и инженерная машина разграждения ИМР-2.