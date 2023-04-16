16 апреля 2023, 07:51
Подразделения ПВО заступили на боевое дежурство в рамках внезапной проверки ТОФ
Минобороны: силы ПВО заступили на боевое дежурство в рамках внезапной проверки ТОФ
Подразделения противовоздушной обороны Тихоокеанского флота заступили на боевую вахту в рамках внезапной проверки боевой готовности. Об этом сообщило Минобороны России.
«Подразделения ПВО ТОФ заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках внезапной проверки боевой готовности», — уточнили в ведомстве.
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Это расчеты зенитных комплексов С-400 и «Панцирь-С», а также радиолокационных станций. Военные уже отработали способы отражения нападения условного противника и обнаружения воздушных целей.
Ранее Минобороны показало на видео поиск подводных целей в рамках внезапной проверки боеготовности ТОФ.
Воинские части подняли по тревоге. Они совершили марши в районы сосредоточения для дальнейшего перехода в район учений.
В пятницу, 14 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал поручение привлечь к проверке учений ТОФ самолеты.
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