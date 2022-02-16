facebook_pixel
    16 февраля 2022, 09:39

    Подразделения ЮВО вернулись с учений в Крыму

    Эшелон с военной техникой подразделений ЮВО пересек Крымский мост

    Наза Салех Захи

    Российские военные сообщили о том, что подразделения Южного военного округа возвращаются после учений в Крыму. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

    Подразделения ЮВО вернулись с учений в Крыму

    «Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом», — сообщило ведомство.

    В министерстве добавили, что эшелон уже пересек Крымский мост. Личный состав подразделения погрузил танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты на железнодорожные платформы на специальных станциях.

    «Воинскими эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей», — добавили военные.

    В прошедший вторник Минобороны РФ рассказало, что подразделения Западного и Южного военных округов 15 февраля будут возвращаться с учений в пункты базирования на автомобилях и по железной дороге.

    Подразделения выполнили задачи во время учений, в частности, прошли мероприятия по боевой подготовке.