Подразделения ДНР уничтожили роту 53-й отдельной механизированной бригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск. Удалось взять под контроль населенные пункты Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков.

Еще четыре украинских населенных пункта перешли под контроль Народной милиции ЛНР. Это Калиново-Попасное, Новоалександровка, Степное и Богуславское.

Силы Народной милиции ДНР также ведут бои за овладение Каменкой, Новоселовкой Второй, Верхнеторецким. На направлении Курахова продвижение за ночь достигло пяти километров.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие сбили 14 украинских беспилотников, в том числе один Bayraktar ТБ-2. Группа «ночных охотников», состоящая из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, уничтожила девять украинских танков, семь БМП и БТР. Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиации поразили 137 военных объектов Украины.