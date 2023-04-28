Армия 28 апреля 2023, 13:14 Подразделения бойцов СВО примут участие в параде Победы Представитель Кремля Песков заявил об участии бойцов СВО в параде Победы РИА «Новости»

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Принимающих участие в специальной военной операции российских военнослужащих задействуют в Параде Победы 9 мая на Красной площади. Как сообщил ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что конкретные детали их участия в торжественном мероприятии ему неизвестны.

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«Они будут представлены [на параде], но в деталях это, конечно, к Минобороны», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что также можно дождаться самого парада Победы, чтобы увидеть все своими глазами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что во время парада Победы к участникам и зрителям с речью обратится президент России Владимир Путин.

По данным Минобороны, в шествии по центру Москвы 9 мая пройдут более 10 тысяч человек, а также проедут 125 единиц военной техники.