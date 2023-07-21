Армия 21 июля 2023, 08:43 Подпольщик Лебедев заявил об ударе по расположению ВСУ и наемников в Николаеве Подпольщик Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по гостинице с наемниками в Николаеве pxhere.com

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В Николаеве российские силы уничтожили место расположения солдат ВСУ и иностранных наемников в гостинице «Ингул» у судостроительного завода. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам координатора подполья, российские военные поразили несколько целей, в том числе некие емкости на судоремонтном заводе «Нибулон». Взрывы зафиксировали на другой верфи, связанной с производством военных катеров, а также в морском порту.

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«И известно со слов местных жителей, что был большой удар по порту „Ника-Тера“ с детонацией», — указал Лебедев.

Подпольщик отметил, что несколько часов после удара все подъезды к месту расположения наемников перекрыли. Туда могли попасть только машины скорой помощи, пожарные и спасатели.

Британский наемник Алан ранее назвал российских солдат очень опасными. Бывший морской пехотинец подчеркнул, что ВС РФ крайне хороши в артиллерийских дуэлях.